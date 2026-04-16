Patrice Aminati: "Möchte irgendwie einfach gerne weiterleben"

Auch in schwierigen Zeiten zieht sich die an unheilbarem schwarzem Hautkrebs erkrankte Influencerin Patrice Aminati nicht aus der Öffentlichkeit zurück, sondern gibt regelmäßig Updates über ihren Gesundheitszustand. Dabei findet die 30-Jährige immer sehr bewegende Worte, die vor allem eines beweisen: wie mutig und tapfer Aminati ist. Aminati ist es aber auch wichtig, stets ehrlich über ihre Erkrankung zu sprechen. Auch in ihrer aktuellen Instagram-Story spricht sie schonungslos offen davon, dass sie derzeit erneut an ihre körperlichen und psychischen Grenzen stößt. Aminati setzt alles daran, ihren Weg weiter zu gehen – auch wenn dieser immer steiler und steiniger wird.

Aminati: "Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut" In der emotionalen Instagram-Story zeigt sich Aminati sehr verletzlich. Sichtlich erschöpft sprach sie unter Tränen zu ihren Follower:innen: "So, ihr Lieben ... Weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße. Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch. Und weil ihr so lieb nachfragt: Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut." Diese Worte spiegeln ihre aktuelle Situation wider. Trotz der belastenden Behandlungen versucht sie, ihren Alltag, ihr Leben bestmöglich zu meistern. "Ich versuche irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten, immer weiter zu funktionieren. Das klappt ganz oft gut", erklärt sie in der Story. Zusammen mit ihrer Familie versucht Patrice, sich durch kleinere Aktivitäten wie Gartenarbeit abzulenken. "Wir rechen gerade das Laub, machen alles ganz schön", lächelt sie tapfer. Auch Eindrücke der Gartenarbeit teilt Aminati in ihrer Story. Doch sie macht auch keinen Hehl daraus, dass es Momente gibt, in denen die Krankheit sie überwältigt.

Empathie und Trost für ihre Fans "Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich euch sehr lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist und dass ich die Therapie nicht gut vertrage, aber irgendwie einfach gerne weiterleben möchte", gesteht Aminati in der Instagram-Story unter Tränen. Zudem betont sie, wie dankbar sie sowohl für die Therapien als auch die Unterstützung ihrer Fans sei. Trotz ihrer eigenen schwierigen Situation zeigt Patrice eine bemerkenswerte Empathie. Sie richtet aufbauende Worte an ihre Community und ermutigt dazu, sich selbst Schwäche zuzugestehen – denn gerade das macht wahre Stärke aus: "Ich wollte euch auch sagen, dass ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr nicht weiterarbeiten könnt oder nicht Kraft habt für irgendwas. Weil das habe ich auch ganz oft nicht, ich habe die letzten zwei Tage im Bett gelegen und geschlafen." Aminati beendet ihre Videobotschaft mit den Worten: "Lasst euch nicht entmutigen, passt gut auf euch auf, ich drücke euch ganz fest – und ich halte euch auf dem Laufenden, auch wie heute, wenn"s mal nicht gut läuft."