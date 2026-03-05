Daniel Aminati: Seitenhiebe auf Ex Patrice in Videobotschaft?

Vor knapp drei Monaten sorgte das Bekanntwerden der Trennung von Patrice und Daniel Aminati für Schlagzeilen. Nun wandte sich der Moderator mit einer sehr rätselhaften Nachricht an seine Fans. In einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte, reflektierte der 52-Jährige über die Herausforderungen des Loslassens und die Bedeutung der persönlichen Weiterentwicklung. Dabei spricht er auch von "toxischen Beziehungen" und Menschen, die nicht an einen glauben. Sind diese rätselhaften Botschaften als Seitenhiebe an seine krebskranke Ex-Frau zu verstehen?

Warnung vor emotionaler Abhängigkeit "Loslassen bedeutet nicht aufzugeben, sondern voranzugehen und zu wachsen", erklärte Aminati in dem dreiminütigen Clip. Er sprach offen darüber, wie schwer es sei, sich von Dingen oder Menschen zu trennen, "die einem einfach nicht mehr guttun".

Besonders eindringlich äußerte sich Aminati zu den Risiken emotionaler Abhängigkeit und den negativen Einfluss bestimmter Menschen. "Es gibt immer wieder Menschen, die einem die Energie rauben, die dich entmutigen, Menschen, die nicht an dich glauben", erklärte er weiter. Damit möchte Aminati an seine Follower appellieren, bewusster mit zwischenmenschlichen Beziehungen umzugehen und sich selbst zu schützen. In einem weiteren Punkt seiner Botschaft rief der Entertainer dazu auf, sich von schädlichen Bindungen zu lösen, um das eigene Seelenheil zu priorisieren. "Lass toxische Beziehungen los, lass Menschen los, die nur noch für ungute Gefühle sorgen, lernt, alleine glücklich zu sein", so Aminati. Aminatis Follower reagierten auf das Video durchwegs positiv, viele von ihnen pflichten ihm in der Kommentarspalte bei.