Sohn von Liam Neeson: Schwierige Herz-Operation

Der 29-jährige Daniel Neeson, Sohn von Schauspieler Liam Neeson, hat kürzlich eine schwierige Operation überstanden. Grund dafür war ein angeborener Herzfehler, der ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Auf Instagram teilte er nun einen ausführlichen Bericht über den Eingriff und die Herausforderungen, die er bewältigen musste. Dabei sprach er auch darüber, was ihm in dieser belastenden Zeit Kraft gab.

Angeborener Herzfehler "Ich wurde mit einer bikuspiden Aortenklappe (BAV) geboren", erklärte Daniel in seinem Post. Zu seinem langen Text zeigte er Bilder von sich im Krankenhaus. BAV ist eine seltene Fehlbildung, bei der die Herzklappe nur zwei anstelle der üblichen drei Segel besitzt, betrifft laut seinen Angaben etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung. "Die meisten wissen nicht einmal, dass sie es haben. Es kann jahrelang ruhen, bevor es zu Klappenversagen oder einer Erweiterung der Aorta führt", klärte Daniel auf.

Daniel Neeson musste lernen, zu vertrauen Bereits in jungen Jahren wurde Daniels Herzfehler diagnostiziert, und so ließ er sein Herz regelmäßig alle zwei Jahre kontrollieren. Trotzdem verschlechterte die Situation sich und es wurde bei ihm eine deutliche Vergrößerung der linken Herzkammer und der Aorta festgestellt. Es konnte nur noch eine Operation helfen. Daniel dazu: "Manche Menschen mit BAV werden erst im höheren Alter operiert – ich habe das Los früher gezogen." Er betonte weiter: "Nichts gibt einem mehr Kraft, als die eigene Gesundheit zu kennen, aktiv zu bleiben und vorauszudenken. Gesundheit bedeutet, proaktiv zu handeln, nicht reaktiv." Stets war er jemand, der die Kontrolle behielt und der stolz darauf war "mich durchzubeißen und mein Umfeld aktiv zu gestalten". Doch diese Situation war eine neue und herausfordernde Erfahrung, gab er zu. "Das hier war anders. Es erforderte Hingabe. Präsenz. Loslassen. Den Chirurgen und dem Pflegepersonal zu vertrauen. Dem Universum zu vertrauen", schrieb er. Er habe den Eingriff nicht nur als Operation, sondern als eine Art "Zeremonie" betrachtet. Es ging nicht darum, furchtlos zu sein, sondern die eigene Denkweise zu ändern, so Daniel.

Dankbarkeit gegenüber Familie und medizinischem Personal Besonders dankbar zeigte sich Daniel gegenüber dem medizinischen Team, das ihn während seines Krankenhausaufenthalts betreute. "Wirklich einige der großartigsten Menschen auf diesem Planeten", würdigte er die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals. Doch die größte Unterstützung erfuhr er von seiner Verlobten Natalie Ackerman, die er als seinen "Fels" bezeichnete, sowie von seiner Familie, die ihn während des gesamten Prozesses begleitete. Nun befinde er sich auf dem Weg der Genesung, den er als "schön, geduldig und lohnend" beschrieb. Seinen Followern gab er folgenden Ratschlag mit auf den Weg: "Setz dich immer für dich selbst ein und höre auf deinen Körper. Jeder sollte sein Herz von einem Kardiologen untersuchen lassen, auch wenn keine Herzfehler bekannt sind." Daniel betonte aber auch, dass es darum gehe, sich "dem gegenwärtigen Moment hinzugeben. Lebe nicht in Angst. Das Universum steht dir bei, wenn du lernst, mit ihm im Einklang zu leben".