Eric Dane: Offizielle Todesursache bekannt

Wie das Magazin People berichtet, geht aus der Sterbeurkunde hervor, dass Dane an Atemversagen verstarb. Als zugrunde liegende Ursache wird die degenerative Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) genannt. Es war bekannt, dass Dane an ALS erkrankt war.

Am 19. Februar starb "Grey"s Anatomy"-Star Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren. Nun wurde die offizielle Todesursache des Schauspielers bekannt.

Öffentliches Engagement nach Diagnose

Der Schauspieler hatte seine ALS-Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht. In den darauffolgenden Monaten setzte er sich intensiv für die Aufklärung und Unterstützung Betroffener ein.

ALS ist eine Erkrankung, bei der die Nervenzellen fortschreitend abgebaut werden, mit der Folge von Muskellähmungen. Dane nutzte seine Plattform, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Er betonte in Interviews, wie wichtig es sei, "das Bewusstsein für ALS zu schärfen und die Forschung voranzutreiben."

Anfang 2026 deuteten sich zunehmend gesundheitliche Probleme bei Dane an. Geplant war, dass er bei der "Champions for Cures and Care Gala" des ALS-Netzwerks als "Advocate of the Year" ausgezeichnet wird. Doch wenige Stunden vor Beginn musste er seine Teilnahme aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes absagen.