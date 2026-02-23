Ehefrau spricht über schwierigen Tod ihres Ehemannes Eric Dane

In einem Interview für eine Netflix-Dokuserie hat sich der US-Schauspieler Eric Dane ("Grey's Anatomy") wenige Monate vor seinem Tod mit rührenden Worten an seine beiden Töchter gewendet. Der Streamingdienst veröffentlichte die knapp einstündige Doku "Famous Last Words" am Freitag - einen Tag nach dem Tod des Schauspielers. Im April 2025 hatte Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt. Nach Eric Danes Tod: Rebecca Gayheart bricht ihr Schweigen Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden, mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen. Der Schauspieler sitzt dabei in einem Rollstuhl und spricht mit heiserer Stimme über sein Leben. Er richtet bewegende Worte an seine Töchter Billie (15) und Georgia (14) aus der Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart. Dane erinnert an gemeinsame Urlaube und Erlebnisse und teilt Lebensweisheiten, die er durch die Krankheit gelernt habe.

Eigentlich reichte Gayheart 2018 die Scheidung ein (das Ja-Wort gab sich das Paar 2004), doch aufgrund der Diagnose zog sie diese wieder zurück. Nun hat sich Danes Ehefrau erstmals persönlich zum Tod des Vaters ihrer Kinder geäußert. "Ich bin überwältigt von der Anteilnahme und Unterstützung unserer Community", schrieb sie am Sonntag einer Instagram-Story. "Unsere Dankbarkeit ist unermesslich." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Ihr gebt uns in dieser schweren Zeit so viel Halt."