Ehefrau spricht über schwierigen Tod ihres Ehemannes Eric Dane
In einem Interview für eine Netflix-Dokuserie hat sich der US-Schauspieler Eric Dane ("Grey's Anatomy") wenige Monate vor seinem Tod mit rührenden Worten an seine beiden Töchter gewendet. Der Streamingdienst veröffentlichte die knapp einstündige Doku "Famous Last Words" am Freitag - einen Tag nach dem Tod des Schauspielers. Im April 2025 hatte Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.
Nach Eric Danes Tod: Rebecca Gayheart bricht ihr Schweigen
Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden, mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen. Der Schauspieler sitzt dabei in einem Rollstuhl und spricht mit heiserer Stimme über sein Leben. Er richtet bewegende Worte an seine Töchter Billie (15) und Georgia (14) aus der Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart. Dane erinnert an gemeinsame Urlaube und Erlebnisse und teilt Lebensweisheiten, die er durch die Krankheit gelernt habe.
Eigentlich reichte Gayheart 2018 die Scheidung ein (das Ja-Wort gab sich das Paar 2004), doch aufgrund der Diagnose zog sie diese wieder zurück. Nun hat sich Danes Ehefrau erstmals persönlich zum Tod des Vaters ihrer Kinder geäußert.
"Ich bin überwältigt von der Anteilnahme und Unterstützung unserer Community", schrieb sie am Sonntag einer Instagram-Story. "Unsere Dankbarkeit ist unermesslich."
Die Schauspielerin fügte hinzu: "Ihr gebt uns in dieser schweren Zeit so viel Halt."
"Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner geliebten Frau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren", hieß es zuvor in einem von People veröffentlichten Statement. "Während seiner ALS-Erkrankung setzte sich Eric mit großem Engagement für die Aufklärung und Forschung zu dieser Krankheit ein und war fest entschlossen, anderen Betroffenen zu helfen. Wir werden ihn sehr vermissen und ihn immer in liebevoller Erinnerung behalten."
Schwierige letzte Momente
Auch Danes ehemaliger "Grey's Anatomy"-Kollege Patrick Dempsey, der mit Dane bis zum Schluss in Kontakt stand, zeigt sich zutiefst betroffen vom Tod seines einstigen Co-Stars. In einem Podcast erzählte Dempsey, dass sein an ALS erkrankter Freund zuletzt begann, seine Sprachfähigkeit zu verlieren. "Er war bettlägerig und hatte große Schwierigkeiten beim Schlucken, sodass sich seine Lebensqualität rapide verschlechterte."
Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.
