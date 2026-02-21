ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard verrät, woran ihre Beziehungen gescheitert sind

Als ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard den Anruf von Nina Horowitz bekam, in ihren Podcast "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zu kommen, zögerte sie zuerst. "Du hast geglaubt, dass ich dich verkuppeln will", so Horowitz. Zuletzt war Bernhard mit dem Gastronomen Peter Beuchel liiert, wo schon länger immer wieder gemunkelt wurde, dass die beiden kein Paar mehr sind. Da Bernhard ihr Privatleben auch gerne privat hält, wurde das nie offiziell bestätigt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Nina Horowitz und Nadja Bernhard

Auch im Podcast sprach sie nicht konkret darüber. Es gab aber Andeutungen, dass die Nachrichtensprecherin im Moment in keiner fixen Beziehung ist. So sinnierte Horowitz etwa darüber, ob der Neue von Bernhard "vielleicht ein Kanadier ist, mit dem du dann ins Alter hüpfst." Nadja Bernhard wollte sich da nicht so genau festlegen und meinte nur: "Es wird auf jeden Fall ein Vierbeiner sein."

Außerdem meinte sie: "Wenn Menschen die Freiheit gewohnt sind und du das Alleinsein gewohnt bist und das freiwillig wählst, dann ist es echt ok. Es gibt keine Studien, die sagen, dass Menschen, die lang verheiratet waren, glücklicher sind." Was sie aber gerne tat, war das Reflektieren über vergangene Beziehungen. So sprach sie etwa über ihren ersten Freund, mit dem sie quasi zusammen war seit sie 9 Jahre alt war. Und das dann bis zum 28. Lebensjahr. Da erzählte sie auch von ihrem ersten Kuss oder eher Bussi. "Es war im Schnee, da war so ein Schneehügel, wir waren 9 und er hat sich plötzlich umgedreht und hat mir ein Bussi gegeben und dann sind wir beide auf den Schneehügel gefallen."