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Schauspielikone Isabelle Huppert: "Ich bin überhaupt nicht mutig"

Die Französin ist ab 8. Mai in "Die reichste Frau der Welt" in den heimischen Kinos zu sehen.
20.04.2026, 12:05

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Isabelle Huppert mit rötlichem Haar und grauem Blazer sitzt an einem Tisch mit Pflanzen im Hintergrund.

Sie gilt als eine der größten Schauspielerinnen Europas, als kühl, radikal, furchtlos. Doch Isabelle Huppert überrascht mit einer Aussage: "Ich bin überhaupt nicht mutig", sagte die Kino-Ikone in einem Interview in Paris. Wenn Mut für ihren Beruf nötig wäre, hätte sie diesen wohl nicht gewählt. "Man braucht keinen Mut, wenn man mit großen Regisseuren arbeitet", so Huppert.

Nur bei extremen Dingen zieht sie eine Grenze: "Vielleicht würde ich keine Pilotin spielen, die Loopings fliegt oder Stunts macht - solche Dinge eben." Huppert wurde mit extremen Rollen und moralisch heiklen Figuren - etwa in Michael Hanekes Jelinek-Verfilmung "Die Klavierspielerin" oder Paul Verhoevens Rache-Thriller "Elle" - international bekannt.

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Huppert ist demnächst in "Die reichste Frau der Welt" zu sehen. Der Film läuft am 8. Mai in den österreichischen Kinos an. Sie spielt darin eine Millionärin, die eine komplizierte Beziehung zu einem exzentrischen Fotografen hat.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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