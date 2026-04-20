Katy Perry in Rom: Kreditkarte im Trevi-Brunnen sorgt für Aufsehen
Zusammenfassung
- Katy Perry besuchte während ihres Rom-Aufenthalts den Trevi-Brunnen. Sie hatte kein Kleingeld dabei und warf stattdessen ihre Kreditkarte ins Wasser. Ein Video davon verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken.
- Die Sängerin teilte das Video selbst auf Instagram. Sie besuchte auch den Petersplatz und zog dort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Perry trug ein auffälliges Kleid und sang "Halleluja" für ihre Fans.
- Katy Perry war aus beruflichen Gründen in Rom. Sie trat bei einer privaten Firmenveranstaltung auf. Das Event fand im Kongresszentrum La Nuvola statt.
US-Popstar Katy Perry hat während eines Rom-Besuchs den Trevi-Brunnen besichtigt. Die Sängerin, teilweise von einer Kapuzenjacke verdeckt, wollte den Münzwurf-Brauch befolgen, improvisierte jedoch mangels Kleingeld auf ihre eigene Weise: Statt Münzen zog sie ihre Kreditkarte hervor und warf sie ins Wasser.
Laut Tradition soll man eine Münze in den Brunnen werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern.
"Halleluja"
Das Video, das die Künstlerin selbst auf Instagram veröffentlichte, verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin gönnte sich danach eine kleine Tour durch die Hauptstadt, mit Stationen auf dem Petersplatz, wo sie sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog. Auf dem Petersplatz trug Perry ein zweifarbiges Kleid mit schwarzem Top und weißem, weit schwingendem Rock. Die Sängerin grüßte vor der Kamera die Fans, indem sie ein "Halleluja" anstimmte.
Katy Perry war beruflich in der Ewigen Stadt: Am Samstagabend trat sie im Kongresszentrum La Nuvola im EUR-Viertel bei einer privaten Firmenveranstaltung eines bekannten Haushaltsgeräteherstellers auf.
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