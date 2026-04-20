Seit dem vergangenen Weihnachtsfest hat sich das Leben von Samuel Koch und seiner Ehefrau, Schauspielerin Sarah Elena, grundlegend verändert: Das Paar ist zum ersten Mal Eltern geworden. Rund vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes Romeo Caspar meldet sich Elena erstmals bei ihren Fans auf Instagram. Mit Shakespeare wird das Elternglück in Worte gefasst Nach der Geburt des kleinen Romeo zog sich die Familie – verständlicherweise – ins Privatleben und somit aus der Öffentlichkeit zurück. Gemeinsame Momente mit dem kleinen Romeo standen voll und ganz im Vordergrund. Am vergangenen Sonntag aber ließ Elena erstmals wieder mit einer emotionalen Botschaft an ihre Instagram-Community aufhorchen. Zu zwei intimen und sehr harmonischen Aufnahmen, die von der Münchner Geburtsfotografin Susanne Krauss festgehalten wurden, zitierte sie Zeilen aus William Shakespeares "Romeo und Julia": "Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, ist stolz auf seinen eigenen Wert und nicht auf Schmuck. Meine teure Liebe jedoch stieg so hoch, ich kann nicht mal die Hälfte davon schätzen."

Dazu bedankte sich die Schauspielerin bei ihren Fans und Followern für deren Unterstützung: "Etwas verspätet, aber nicht weniger von Herzen: Danke euch allen für die vielen, vielen lieben Wünsche." Auch an Krauss richtete sie besonders dankbare Zeilen: "Manche Momente lassen sich nicht in Worte fassen – nur fühlen. Und doch hast du es geschafft, genau dieses Unsagbare für uns festzuhalten." Auffallend ist jedoch, dass auf den Fotos Romeo Caspar selbst nicht zu sehen ist. Man darf annehmen, dass sich die Eltern dazu entschieden haben, keine Fotos des Babys in sozialen Medien zu veröffentlichen und somit die Privatsphäre ihres Sohnes zu schützen.

"Wir sind schockverliebt" Samuel Koch und Sarah Elena lernten sich 2014 am Set der ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennen, zwei Jahre später heirateten sie. Im November ließ Koch schließlich gegenüber der Bild verlautbaren, dass seine Frau schwanger sei. "Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche", verriet er damals. Kurz vor Weihnachten kam Romeo Caspar schließlich zur Welt. "Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt", teilten die frischgebackenen Eltern Anfang des Jahres in einer Mitteilung mit. Besonders emotional beschrieb Koch seine Gefühle als Neo-Papa: "Unser Leben hier auf der Erde ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt."