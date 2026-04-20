Chris Norman verlor Sohn: "Brian fehlt uns jeden Tag"

Der britische Musiker Chris Norman ("Stumblin' In") hat im Interview mit der deutschen Zeitschrift Bunte über den frühen Verlust seines Sohnes gesprochen. "Brian zu verlieren, war ein unfassbarer Schicksalsschlag. Es hat uns alle wahnsinnig getroffen. Linda, die Kinder und ich waren fassungslos, wir konnten es nicht begreifen. Du hoffst immer, dass dir so etwas nicht passiert, und es fühlt sich falsch an, wenn dein Kind vor dir stirbt – es ist einfach nicht richtig. Die Zeit danach war schrecklich und es tat wahnsinnig weh. Das tut es bis heute."

Norman (75) ist ein Familienmensch. "Das ist immer eine große Freude, nach Hause zu kommen und alle zu sehen", sagte er vor seinem 70er der Deutschen Presse-Agentur. Schon mit 17 wurde er erstmals Vater. Ein paar Jahre später lernte er seine Ehefrau Linda kennen, mit der er seit rund 50 Jahren verheiratet ist. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Sohn Brian starb 2001 bei einem Autounfall. Mittlerweile ist Norman Großvater.

"Glaube nicht, dass man über den Verlust seines Kindes jemals hinwegkommen kann"

Der Tod seines Sohnes beschäftigt Norman noch heute, wie er im Bunte-Gespräch sagt. "Ich glaube nicht, dass man über den Verlust seines Kindes jemals hinwegkommen kann. Vielmehr lernt man, mit dem Schmerz zu leben, weil man weitermachen muss. Brian fehlt uns jeden Tag."