Max Müller zieht sich bei den "Rosenheim Cops" teilweise zurück

Noch vor wenigen Monaten hatte der Schauspieler Max Müller gesagt, er könnte sich einen Rückzug aus der Serie "Die Rosenheim Cops" eher nicht in Bälde vorstellen.

Wie er jetzt der Münchner Abendzeitung erzählte, muss er das aber nun zumindest teilweise tun. "Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor". Seine Mama lebt in einem Heim in der Nähe von Wien.

"Die verbale Kommunikation wird langsamer und weniger, wir schweigen mehr, ich halte sie mehr in meinen Armen", sagt er über die Zeit mit seiner Mutter.