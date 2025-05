Denkt "Rosenheim-Cop" Max Müller über Ausstieg nach?

Seit 2002 verkörpert der österreichische Schauspieler Max Müller Polizeihauptmeister Michi Mohr in der Serie "Die Rosenheim Cops". Erst vor wenigen Monaten gab seine Kollegin Marisa Burger (spielte Frau Stockl) ihren Ausstieg bekannt.

Auch für Müller ein Thema? "Ich bin seit 39 Jahren im Beruf des Schauspielers. Und ich habe so ziemlich alles gemacht, was man in diesem Beruf machen kann. 'Michi' ist natürlich das größte berufliche Geschenk meines Lebens und ich liebe ihn sehr. Aber es hat schon ein Leben vor dem 'Michi' gegeben und es wird auch eines geben, wenn es ihn einmal nicht mehr gibt", zeigt er sich gegenüber der Abendzeitung München doch etwas nachdenklich.

Außerdem sei er "gerade erst 60 Jahre alt geworden. Und ich freue mich schon sehr auf die Rollen, für die ich bisher immer 'zu jung' war. Schauen wir mal, was so dabei rauskommt."