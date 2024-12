Max Müller: Der „blöde Polizist“ auf Zimmer 306

Max Müller

Bekannt aus „Die Rosenheim Cops“ und vielen anderen Serien und Filmen, wurde 1965 in Klagenfurt geboren. Studierte in Wien Schauspiel und Gesang. Engagements an Theatern, darunter sieben Jahre im Theater in der Josefstadt. Müller gab 2002 sein Operndebüt beim „Carinthischen Sommer“ in Ossiach.

Sagenjäger

Die nächsten Folgen der Spurensuche laufen am 27. Dezember („Des Sängers Lohn“ in Hallstatt) und 30. Dezember („Der Strochner Altar“ in Gastein), jeweils um 18:00 Uhr, ORF 2