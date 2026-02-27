Frau Stockl verlässt die "Rosenheim-Cops" doch später

Eigentlich hätten sich "Rosenheim-Cops"-Fans für den 17. März die Taschentücher bereithalten müssen. Da war vorgesehen, dass die letzte Folge mit Frau Stockl, der resoluten Sekretärin, beim ZDF ausgestrahlt wird. Darstellerin Marisa Burger hatte ja nach 25 Jahren zum Entsetzen der Serien-Freunde beschlossen, die Produktion zu verlassen. Das wird nun nicht passieren - zumindest nicht an diesem Datum. Der Sendeplan der aktuellen Staffel hat sich verschoben, daher werden die letzten Folgen erst im Herbst 2026 gezeigt. Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele können zu solchen Verschiebungen führen.

Hinweise verdichten sich Zuletzt verdichteten sich Hinweise, wohin sich Stockl nach ihre Abschied verfügen könnte: In der vorletzten Folge ermitteln die Kommissare Sven Hansen und Kilian Kaya im Mordfall des Ingenieurs Konrad Metz, der im Hotel leblos aufgefunden wurde. Er hatte sich zuvor mit dem Headhunter Thomas Ritter (Kai Schumann) getroffen, der ihn nach Australien abwerben wollte. Er ist nicht besonders kooperativ bei der Mordaufklärung, was ihn natürlich verdächtig macht. Unabhängig davon hat Stockl bei einer After-Work-Party den smarten Australier Tom kennengelernt. Dass er der Thomas Ritter ist, der in einen Mordfall verwickelt ist, ahnt sie nicht. Und auch nicht, dass er auch sie nach Australien abwerben will.