In der Nacht zum Dienstag veröffentlichte König Charles III. eine bewegende Videobotschaft, in der er anlässlich des 100. Geburtstages seiner verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II., ihrer erinnerte. Die Ansprache, die in der Bibliothek von Schloss Balmoral, dem geliebten Rückzugsort der Queen und Ort ihres Todes am 8. September 2022, aufgenommen wurde, würdigte die außergewöhnliche Lebensleistung der Monarchin. Zudem wiederholte Charles sein eigenes Versprechen an die britische Bevölkerung, indem er sagte: "Das feierliche Versprechen der Pflicht und des Dienstes an Ihnen allen."

"Sie war beständig, standhaft und dem Volk ergeben" Der König sprach mit tiefem Respekt über das Leben und Wirken seiner Mutter und hob dabei ihre unvergleichliche Hingabe hervor. "Sie war beständig, standhaft und dem Volk, dem sie diente, vollkommen ergeben", erklärte er. Charles betonte, wie sehr sie die Welt um sich herum geprägt und das Leben unzähliger Menschen im Vereinigten Königreich, im Commonwealth und darüber hinaus berührt habe. "Anlässlich ihres 100. Geburtstages halten wir inne, um über das Leben und den Verlust einer Monarchin nachzudenken, die uns allen so viel bedeutet hat, und um die vielen Segnungen ihres Andenkens aufs Neue zu feiern", fügte er hinzu.

Die menschliche Seite der Queen In seiner Rede unterstrich Charles, dass sich die Verbindung der Queen zu den Menschen nicht nur in Momenten nationaler Bedeutung manifestiert habe, sondern auch in den kleinen Gesten ihres Alltags. "Millionen werden sich an sie wegen Momenten von nationaler Bedeutung erinnern; viele andere wegen einer flüchtigen persönlichen Begegnung, eines Lächelns, eines freundlichen Wortes, das die Stimmung hob... oder wegen dieses wunderbaren Funkelns in ihren Augen, als sie in den letzten Monaten ihres Lebens mit Paddington Bär ein Marmeladenbrot teilte." Somit machte Charles einmal mehr klar: Elizabeth II. mag zwar die Krone stets an erste Stelle gestellt haben, dabei aber nie vergessen, was es heißt, ein Mensch zu sein.