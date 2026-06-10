Billy Ray Cyrus' offene Worte über Absturz: "Durch die Hölle gegangen"

Country-Star Billy Ray Cyrus blickt auf eine schwierige Lebensphase zurück. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu erheblichen Spannungen innerhalb des prominenten Cyrus-Clans. Für Schlagzeilen sorgte auch Cyrus' Scheidung von der australischen Sängerin Firerose. Die Ehe war nach nur wenigen Monaten gescheitert - es folgten gegenseitige Vorwürfe vor Gericht. Als Sänger konnte der Vater von Miley Cyrus zurecht auch nicht mehr so recht überzeugen. Nun äußerte sich Billy Ray Cyrus erstmals ausführlich zu seinem Karriere-Tiefpunkt - und seinem erhofften Comeback.

Billy Ray Cyrus mit neuem Album zurück Der Sänger veröffentlicht am 16. Juni sein erstes Album mit eigenen Songs seit über zehn Jahren. Die emotionale Platte entstand in enger Zusammenarbeit mit seinen Kindern Noah und Braison Cyrus. Das Magazin People bezeichnet das musikalische Comeback-Werk mit dem Titel "The Hill" als "Cyrus’ emotionale Rückkehr, nachdem er nach einer weiteren Scheidung mit [...] Schauspielerin Elizabeth Hurley wieder die Liebe gefunden, sich mit seiner einst zerrütteten Familie versöhnt und zur Musik zurückgefunden hat, nachdem er befürchtet hatte, seine Stimme sei ruiniert." "Ich hatte eine Phase, in der ich wirklich lange nicht gearbeitet hatte", erzählt der Sänger dem US-Magazin in einem Interview für die aktuelle Cover-Story. Dass es nicht immer rund läuft, hat er schon oft am eigenen Leib erfahren.

Offene Worte über "Tiefpunkt" Cyrus war 1992 mit dem Erfolg seines Hits "Achy Breaky Heart" einem breiten Publikum bekannt geworden. Damals beschloss er, mit dem Trinken aufzuhören. "Ich bin der nüchternste Mensch der Welt", sagt der Musiker heute. "Ich habe bis 1992 viel getrunken, dann habe ich einfach aufgehört. Nach zehn Jahren voller Misserfolge und Absagen bekam ich endlich einen Plattenvertrag, und da sagte mir meine innere Stimme: 'Das wird klappen, aber du musst mit dem Trinken aufhören.' Also habe ich einfach aufgehört." Nach der Corona-Pandemie und seiner Scheidung von seiner Ex-Frau Tish befand sich Cyrus in einer tiefen Krise, die er selbst als "Tiefpunkt" bezeichnet. Innerhalb von nur sieben Monaten heiratete er Nachwuchssängerin Firerose und trennte sich wieder von ihr. 2024 reichten die beiden die Scheidung ein. Doch dies war noch lange nicht das Ende einer langen Krise.

Nach dem desaströsen Auftritt des Country-Stars bei Präsident Donald Trumps Liberty Ball im Jahr 2025 wurden Stimmen laut, die sich um sein Wohlergehen besorgt zeigten. Angeblicher technische Probleme auf der Bühne hatten zu einem Nervenzusammenbruch vor laufenden Kameras gefühlt. Fans sprachen auf Social Media von einem "epischen Desaster" (dazu mehr). Selbst Familienangehörige zeigten sich beunruhigt um das Wohlergehen des Sängers. So meinte etwa Cyrus' Sohn Trace Cyrus nach dem vermasselten Aufritt, der life übertragen worden war, dass die Familie "aufrichtig besorgt" um das Oberhaupt des Cyrus'-Clans sei. "Leider erkenne ich den Mann, der ich so verzweifelt sein wollte, jetzt kaum wieder. Es scheint, als hätte diese Welt dich niedergeschlagen und das ist für alle offensichtlich geworden, außer für dich", schrieb er unter ein altes Foto von sich und seinem Papa. "Schon ein paar Mal durch die Hölle gegangen" "Wenn man ganz unten ist, kann es nur noch bergauf gehen", kommentiert Cyrus seine damalige Lage gegenüber People, auf die privaten und beruflichen Turbulenzen zurückblickend. Dabei gab er zu, dass er "schon ein paar Mal durch die Hölle gegangen und wieder zurück" sei. Mit seinen Kindern habe er sich inzwischen wieder versöhnt. Auch wenn er selbst über sich zugibt, er wäre "niemals der Vater des Jahres" gewesen, ist er auf seinen Nachwuchs sichtlich stolz: "Das Leben besteht aus ständigen Anpassungen, und ich glaube, meine Familie wusste das schon immer. Wir haben alle viel durchgemacht und viel gesehen. Was auch immer passiert ist, liegt hinter uns. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft gehört uns, und wir müssen nach vorne schauen."