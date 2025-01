Nach Bühnen-Desaster bei Trump-Angelobung: Familie besorgt um Billy Ray Cyrus

Seinen Song "Achy Breaky Heart" sang er dann a capella. Bei der Veranstaltung am Montag in Washington, DC, stolperte der 63-Jährige ohne Hintergrundmusik über die Bühne.

Der Vater von Popstar Miley Cyrus beschwerte sich zunächst darüber, dass seine Gitarre nicht funktionierte, während er seinen Hit "Old Town Road" zum Besten gab. "Ist meine Gitarre noch an?", hörte man Cyrus zur Bühnencrew sagen. Cyrus wurde immer ungeduldiger, als das technische Problem anzuhalten schien. "Check. Ist irgendjemand wach?", ärgerte er sich. "Ich höre es nicht. Hört ihr das alle? Wo sind alle? Check. Ist da hinten jemand? Kann jemand meine Gitarre wieder anmachen?"

"Seit meiner frühesten Erinnerung kann ich mich nur daran erinnern, dass ich von dir besessen war und dachte, du wärst die coolste Person überhaupt. Ich wollte genau so sein wie du. Der Tag, an dem du mich adoptiert hast, war der glücklichste Tag meines Lebens", begann Trace seine lange Nachricht. "Leider erkenne ich den Mann, der ich so verzweifelt sein wollte, jetzt kaum wieder. Es scheint, als hätte diese Welt dich niedergeschlagen und das ist für alle offensichtlich geworden, außer für dich", schrieb er unter ein altes Foto von sich und seinem Papa.

Trace wandte sich auf Instagram an Billy Ray und bat ihn öffentlich, sich Hilfe zu holen. Er sagte, er habe seinen Vater "kaum" wiedererkannt, als der Grammy-Gewinner am Montag die Bühne betrat.

Ex-Frau: Aufritt zeigt, wie Billy Ray Cyrus wirklich ist

Auch die australische Sängerin Firerose, die Ex-Frau von Billy Ray Cyrus, meldet sich zu Wort.

"Was jetzt in der Öffentlichkeit zu sehen ist, spiegelt vieles von dem wider, was ich während unserer Beziehung privat erlebt habe", sagte Firerose gegenüber Page Six. "Es ist sehr traurig, dass er dieselben Kämpfe weiter durchmacht, aber ich bin froh, dass die Wahrheit ans Licht kommt – zu seinem möglichen Wohl, denn Heilung ist nur möglich, wenn man sich der Wahrheit stellt und akzeptiert, dass es ein Problem gibt."

Cyrus und Firerose haben sich im vergangenen Jahr US-Medienberichten zufolge nach rund acht Ehemonaten getrennt. In den Gerichtsdokumenten, die dem People-Magazin vorlagen, soll etwa von "unüberbrückbaren Differenzen" und "unangemessenem ehelichem Verhalten" die Rede gewesen sein. Cyrus strebte demnach eine Annullierung der Ehe wegen "Betrugs" an.