Wer ist Chrysi Vardinoyannis?

Die Zeitschrift Gala hat herausgefunden, dass Chrysi Vardinoyannis Kommunikationsdesign an der Parsons School of Design in New York studierte und ihren Master in Management an der University of London machte. Außerdem absolvierte sie eine Ausbildung als Innenarchitektin an der Inchbald School of Design in London.

Vardinoyannis' Eltern sind Yiorgos Vardinoyannis, Geschäftsmann und ehemaliger Präsident des Fußballvereins Panthinaikos, sowie Agapi Politi. Sie hat bereits zwei Kinder, der Vater ist der griechische Sänger Nino (Stefanos Sakellarios Xypolitas).