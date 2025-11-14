Familiendrama: Liz Hurleys Beziehung zu Billy Ray Cyrus entzweit Mutter-Sohn-Bindung

Die enge Beziehung galt zum Teil aber auch als kontrovers: Damian machte Hunderte von Bikini-Fotos, um das Bademodengeschäft seiner Mutter zu unterstützen. 2024 sorgte die britische Schauspielerin mit einer Aussage für Schlagzeilen, als sie angab, es habe ihr nichts ausgemacht, Sexszenen für den Erotik-Thriller "Strictly Confidential" zu drehen, bei dem ihr damals 21-jähriger Sohn die Regie führte.

Jetzt sollen Insider Boschoff allerdings gesteckt haben, dass es in der einst so innigen Mutter-Sohn-Beziehung Spannungen geben soll. Das liege unter anderem daran, dass Damian Anfang des Jahres in eine eigene Wohnung im Westen Londons gezogen ist – kurz nachdem sich seine Mama sich Hals über Kopf in Cyrus verliebt hatte. Hurley hingegen würde inzwischen den Großteil ihrer Zeit mit dem US-Star verbringen, unter anderem auf seiner Ranch in Tennessee. Damian würde dies allerdings nicht behagen.