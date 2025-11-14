Familiendrama: Liz Hurleys Beziehung zu Billy Ray Cyrus entzweit Mutter-Sohn-Bindung
Sie sehen einander zum verwechseln ähnlich und waren bisher ein Herz und eine Seele. Nun soll zwischen der britischen Schauspielerin Liz Hurley und ihrem Sohn Damian großteils Funkstille herrschen. Grund für die Entzweiung sei Laut Daily Mail Hurleys Beziehung mit Musiker Billy Ray Cyrus.
Wegen Cyrus: Liz und Damian Hurley "gehen getrennte Wege"
Zu Ostern hatte Hurley ihre Beziehung mit Miley Cyrus' Vater öffentlich bekannt gemacht. Jetzt behauptet die britische High-Society-Expertin Alison Boshoff, die neue Beziehung der Schauspielerin würde einen Keil zwischen sie und ihren Sohn treiben.
"Keine Mutter und kein Sohn standen sich so nahe wie Damian Hurley", schreibt Boschoff in einem Artikel in der Daily Mail. "Ihre Leben waren schon immer eng miteinander verflochten."
Die enge Beziehung galt zum Teil aber auch als kontrovers: Damian machte Hunderte von Bikini-Fotos, um das Bademodengeschäft seiner Mutter zu unterstützen. 2024 sorgte die britische Schauspielerin mit einer Aussage für Schlagzeilen, als sie angab, es habe ihr nichts ausgemacht, Sexszenen für den Erotik-Thriller "Strictly Confidential" zu drehen, bei dem ihr damals 21-jähriger Sohn die Regie führte.
Jetzt sollen Insider Boschoff allerdings gesteckt haben, dass es in der einst so innigen Mutter-Sohn-Beziehung Spannungen geben soll. Das liege unter anderem daran, dass Damian Anfang des Jahres in eine eigene Wohnung im Westen Londons gezogen ist – kurz nachdem sich seine Mama sich Hals über Kopf in Cyrus verliebt hatte. Hurley hingegen würde inzwischen den Großteil ihrer Zeit mit dem US-Star verbringen, unter anderem auf seiner Ranch in Tennessee. Damian würde dies allerdings nicht behagen.
"Liz ist noch ganz verliebt", behauptet ein Insider. "Und vielleicht möchte Damian sie lieber allein sehen."
Die neuen Lebensverhältnisse von Mutter und Sohn hätten schlussendlich dazu geführt, dass die beiden nicht mehr so eng seien wie früher.
"Sie gehen jetzt getrennte Wege, und Damian beginnt, seinen eigenen Weg zu gehen", zitiert Boschoff eine namentlich nicht genannte Quelle, während ein anderer Insider behauptet: "Ich habe sogar gehört, dass sie gelegentlich aneinandergeraten sind."
Der 23-jährige Damian, der inzwischen als Model und Schauspieler tätig ist, stammt aus Hurleys früherer Beziehung mit dem amerikanischen Steve Bing.
Kommentare