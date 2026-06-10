Machine Gun Kelly enthüllt erschreckende Nebenwirkung seines Blackout-Tattoos
Machine Gun Kellys (MGK) extravagante Körperkunst hat ihren Preis. Wie der Pop-Punk-Rapper nun verriet, litt er insgeheim unter Nebenwirkungen seines riesigen, komplett schwarzen Tattoos, das seinen gesamten Oberkörper bedeckt.
Machine Gun Kelly: "Ich wurde richtig krank"
Im Februar 2024 hatte Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, das auffällige Tattoo erstmals auf Instagram präsentiert. Es handelt sich um eine sogenannte Blackout-Tätowierung. Gemeint sind damit großflächige Tattoos, bei denen komplette Körperpartien, wie Arme oder Beine, mit schwarzer Tinte ausgefüllt werden.
Jetzt enthüllte der Musiker die bitteren Begleiterscheinungen des aufwendigen Tätowier-Prozesses.
Seine Tätowiererin habe ihn zu Beginn gewarnt, dass die Arbeit zwei Jahre dauern würde. Er habe den professionellen Rat jedoch ignoriert. Der 36-Jährige entschied sich, die Tätowierung innerhalb von zwei Monaten erledigen zu lassen. Ein folgenschwerer Fehler, denn der Rapper wurde eigenen Angaben krank.
Der Ex-Partner von Schauspielerin Megan Fox sagte in einem neuen Interview mit Billboard Canada: "Nach der ersten Woche trafen wir die Lymphknoten in meinen Achselhöhlen und Schultern, und ich wurde richtig krank."
"Meine Haut wurde gelb. Ich konnte nicht schlafen"
"Meine Haut verfärbte sich gelb. Ich konnte nicht schlafen", erzählte Kelly über die Symptome. "Ich konnte Teile meines Oberkörpers nicht mehr bewegen."
Nach der Transformation habe er sich im Spiegel zudem nicht wiedererkannt.
"Ich sah Tod und Drogen in all diesen Mustern, die ich mir buchstäblich auf den Körper tätowierte. Es gab fröhliche Tattoos, traurige Tattoos, heilige Tattoos, höllische Tattoos. Es war, als würde meine bipolare Störung von meiner Haut schreien", erzählte er.
Turbulente Lebensphase
Als MGK sich das Tattoo stechen ließ, erlebte er eine turbulente Lebensphase. Einen Monat nach der Präsentation seiner Tätowierung kam im März 2025 Tochter Saga, die er mit seiner damaligen Ex-Partnerin Fox bekam, zur Welt. Nur vier Monate zuvor hatten die beiden ihre Beziehung Berichten zufolge beendet.
Inzwischen geht es Machine Gun Kelly wieder gut. Trotz der Probleme, welche die Tätowierung mit sich brachte, scheint er diese nicht zu bereuen.
"Nicht nur wegen dem, was ich getan hatte, sondern auch wegen dem, was ich überwinden musste", so MGK, der außerdem erklärte, dass er den Prozess im Zusammenhang mit seinem jüngsten Projekt begonnen hatte - einem Mixtape in Zusammenarbeit mit Wiz Khalifa mit dem Titel "Blog Era Boyz", das im Mai erschienen ist. "Ich suchte nach einer Veränderung, die mehr war als nur eine Klangwelle. Es musste etwas Greifbares sein."
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