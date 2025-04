Megan Fox erlaubt Machine Gun Kelly Kontakt zu Baby nur nach "ihren Regeln"

Bei Erziehung des Kindes gibt Megan Fox den Ton an

Das US-Magazin US Weekly will nun in Erfahrung gebracht haben, wie sich das Ex-Paar in Sachen Kindeserziehung geeinigt hat.

Fox soll demnach die Führung übernehmen. Es sei auch die Schauspielerin, die festgelegt habe, unter welchen Bedingungen Machine Gun Kelly das Baby sehen darf. Kelly scheint kaum Mitspracherecht zu haben.