Fühlte sich bei MGK nicht sicher: Megan Fox kaufte vor Trennung Haus für sich allein

Megan Fox fühlte sich bei Machine Gun Kelly "nicht sicher"

Berichten zufolge soll Megan Fox schon vor ihrer Trennung ein 8-Millionen-Dollar-Haus für sich gekauft haben.

Quellen teilten gegenüber TMZ mit, dass die Schauspielerin das Haus in einem beliebten Promi-Viertel in Los Angeles erstanden habe. Angeblich soll sie bereits vor ihrer Trennung von Machine Gun Kelly geplant haben, ohne den Musiker in die Villa zu ziehen.