Billie Eilish klettert mit James-Bond-Song an Spitze der Charts

US-Sängerin Billie Eilish ist mit ihrem Titelsong für den nächsten James-Bond-Film auf die Spitze der britischen Charts geklettert. Das Lied, das wie der Film den Titel "No Time To Die" ("Keine Zeit zu sterben") trägt, landete am Freitag in Großbritannien auf Platz eins der Single-Charts.

Der Song wurde demnach 90.000 Mal verkauft und 10,6 Millionen Mal angehört, womit es den erfolgreichsten Wochenauftakt aller Zeiten eines James-Bond-Titelsongs feierte.