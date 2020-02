Justin Bieber sorgt sich um Billie Eilish: "Will sie einfach beschützen"

Eilish hat heuer vier Grammys gewonnen und gerade den Titelsong zum neuen " James Bond"-Film veröffentlicht. Sie und Bieber haben in der jüngeren Vergangenheit bereits zusammengearbeitet. Für eine neue Version ihres Megahits "bad guy" lud Eilish Bieber zum Duett. Letzterer hat am Valentinstag auch sein neues Album "Changes" veröffentlicht. Eine Single ("Intentions") daraus sang er am vergangenen Sonntag in der amerikanischen Sendung Saturday Night Live.