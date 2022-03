Spekulationen um Bill Gates' Liebesleben: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Im Mai des vergangenen Jahres hatten Bill und Melinda Gates bekannt gegeben, sich nach 27 Ehejahren scheiden zu lassen. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieb das Ex-Paar damals auf Twitter. "In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen." Man habe vor, die gemeinsame Arbeit in ihrer gemeinsamen Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, fortzusetzen, hieß es in dem offiziellen Statement.