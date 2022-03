"Das personifizierte Böse": Melinda Gates verurteilt Bill Gates' Verbindung zu Jeffrey Epstein

Melinda Gates enthüllte dabei, dass es eine Reihe von Faktoren gab, die zu ihrer Entscheidung führten, sich ihrem Mann scheiden zu lassen - einschließlich seiner Zusammenarbeit mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Dabei bezog sie klar Stellung zur Freundschaft von ihrem Ex-Mann und Jeffrey Epstein.

Es habe "nicht eine Sache, sondern viele Dinge" gegeben, die zur Trennung geführt haben, erklärte die Philanthropin in dem Fernsehinterview, das am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. In ihrem Gespräch mit King ging die 57-Jährige auch auf die Verbindung Bill Gates' zu Epstein ein.

"Ich mochte es nicht, dass er Treffen mit Jeffrey Epstein hatte, nein. Das habe ich ihm klar gemacht", verriet Melinda Gates. Sie gab zudem zu, dass sie selbst sich "genau einmal" mit dem verurteilten Sexualstraftäter getroffen habe, weil sie "sehen wollte, wer dieser Mann ist".

Ihr vorher schon schlechter Eindruck habe sich damals offenbar bestätigt. "Ich habe es in der Sekunde bereut, als ich zur Tür hereinkam. Er war abscheulich. Er war das Böse in Person", so Melinda Gates, die ihre Anteilnahme für die Opfer Jeffrey Epsteins ausdrückte. "Mein Herz bricht für diese Frauen", sagte sie.

Bill Gates hatte in einer Erklärung gegenüber CBS erklärt: "Das Treffen mit Epstein war ein Fehler, den ich zutiefst bereue. Es war ein erheblicher Beurteilungsfehler."