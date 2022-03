Ex-Frau von Bill Gates packt in TV-Interview über seine Affäre aus

"Es gab nicht nur einen bestimmten Moment oder eine spezielle Sache, die vorgefallen ist. Es kam zu einem Zeitpunkt, wo ich merkte, dass so viel zusammen kam, dass ich mich nicht mehr gesund fühlte und dem nicht mehr vertrauen konnte, was wir hatten", gestand die 57-Jährige.

Sie habe viele Tage unter Tränen verbracht und in Trauer um ihre gescheiterte Ehe sogar auf dem Boden am Teppich gelegen.

"An gewissen Tagen war ich sicherlich wütend", gab die Ex-Frau von Bill Gates zu. "Am Ende des Tages, startete ich jedoch den Heilungsprozess und fühle, dass ich langsam auf der anderen Seite ankomme." Nun freue sie sich darauf, was das Leben in Zukunft für sie bereit hält und ein neues Kapitel aufzuschlagen.