Bienenstich ins Auge: Chris Pratt wähnte sich in falscher Sicherheit

Ihr folgen alleine auf Instagram über eine Million Menschen. "Sie ist so cool und mutig. Sie stellt sich vor diese Bienenstöcke und sagt: 'Heute sind sie sehr ruhig'", so Pratt in seinem Video. "'Ich werde mit meinen bloßen Händen die Bienen durchsieben und nach der Königin suchen'." Er habe so ein "falsches Gefühl der Sicherheit" entwickelt, so Pratt, dass auch er die Tiere "kontrollieren" könne. Als er zwei Tage zuvor einen Bienenstock sah, habe er auch keine Angst gehabt und die Tiere beobachtet. Schließlich wurde er "in den Augapfel" gestochen, verrät der Schauspieler, der die Situation trotz geschwollenem Auge sichtlich mit Humor nimmt.