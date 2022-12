Zurück in die Nullerjahre: Neuer TikTok-Trend um Kate Middletons Modesünden

Sie gilt schon lange als royale Stilikone, doch bevor die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton durch in die Königsfamilie einheiratete, zeigte sie sich in der Öffentlichkeit so manches Mal in Klamotten, die sie als ranghohes Mitglied der Royal Family nicht mehr tragen würde. Nicht nur, um nicht gegen das königliche Protokoll zu verstoßen - sondern auch, weil einige ihrer früheren Outfits mittlerweile schlicht und ergreifend aus der Mode geraten sind.

Kate Middleton, das Party-Girl

Da wären unter anderem das grüne Pailletten-Top zu gelben Hotpants, kniehohen Stiefeln und pinken Socken, die Catherine im Jahr 2008 beim Feiern mit Freundinnen in einer Rollschuh-Disco ausführte. Oder der Samt-Blazer, den Kate 2007 beim Party-Machen mit ihrem heutigen Ehemann Prinz William und dessen Bruder Harry zu einem superkurzen Mini-Rock in Häkel-Optik und blickdichten Strumpfhosen kombinierte. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen sie in knappen Outfits ihre Beine blitzen ließ, ohne Strümpfe zu tragen, da sich dies für royale Damen nicht geziemt.