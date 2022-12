Prinz Louis zurückgelassen: Fauxpas am Weihnachtstag

Wenige Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II hat ihr Sohn Charles erstmals in seiner neuen Rolle als König die Royal Family zum gemeinsamen Weihnachtsfest geladen. Charles und seine Frau Camilla feierten gemeinsam mit Kindern und Enkeln auf dem royalen Landsitz im ostenglischen Sandringham - gleichzeitig war es das erste Weihnachten ohne die Queen.

Prinz Louis läuft in Video Royal Family hinterher

Zahlreiche Schaulustige warteten am ersten Weihnachtstag am Wegesrand, um beim traditionellen Gottesdienstbesuch einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Mit Charles an der Spitze zeigte sich die Familie nahe ihrer Residenz. Die Royal Family demonstrierte dabei Geschlossenheit - nur Prinz Williams und Herzogin Kates jüngster Sohn Louis hatte sichtlich Schwierigkeiten, mit dem Rest der Royals Schritt zu halten, als sich die königliche Familie in die St. Mary Magdalene Church begab.

Bei recht milden Temperaturen trug Prinz Louis kurze Hosen und wurde zum Liebling der Kameras.

Auf dem Weg zur Kirche kam es dabei zu einem kleinen Missgeschick. Ein Royal-Fan filmte den vierjährigen Louis, als er vor der St. Mary Magdalene Church seiner Familie hinterherrannte - offenbar in der Annahme, man könnte ihn zurücklassen.

In dem kurzen Clip ist zu hören, wie Louis den Namen seiner Schwester Charlotte ruft - bevor er seinem Papa und Charlotte hinterherläuft.