Harry und William pflegten früher unköniglichen Weihnachtsbrauch

Sie sind hinter den Palastmauern groß geworden, umgeben von Royal-Beratern und Bediensteten. Als Prinz William und Prinz Harry noch Kinder waren, genossen es die beiden Brüder aber wie viele andere Kinder auch, die Weihnachtskekse selbst zu backen.

Ehemalige Palastköchin erinnert sich an Weihnachten mit Royals

Eine, welche William und Harry oft in der festlichen Jahreszeit begleitete, war die ehemalige königliche Köchin Carolyn Robb. Im Hello!-Podcast "A Right Royal" erinnerte sich diese jetzt an ihre Zeit bei der Royal Family und teilte bei dieser Gelegenheit eine süße Erinnerung an die Kindheit der beiden Brüder.

Gefragt, ob sie mit den jungen Prinzen jemals Weihnachtsleckereien zubereitet habe, verriet Robb: "Das haben wir. Wir haben viel gebacken. Das haben sie beide wirklich genossen."