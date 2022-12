Arnold Schwarzenegger: Weihnachtliche Hommage an seine geliebte Mutter

Mama Aurelia ist kurz nach ihrem 76. Geburtstag in ihrem Heimatort in der Steiermark an einem Herzanfall gestorben. Und das, nachdem sie am Friedhof das Grab ihres verstorbenen Mannes besucht hatte.

"Sie gab mir bedingungslos Liebe und zeigte mir, wie man das beste Schnitzel macht!", sagte Arnold Schwarzenegger einmal ├╝ber sie. "Sie war die beste Mutter, die man sich vorstellen kann, und ich werde sie immer lieben."