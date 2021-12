Betty White: Die "Golden Girls"-Darstellerin über ihren 100. Geburtstag

Die gehört zu den ältesten aktiven Schauspielerinnen Hollywoods: Betty White wird am 17. Jänner 100 Jahre alt. In der Rolle als Rose Nylund begeisterte sie viele Fans der Serie "Golden Girls". Mit dem People-Magazin sprach sie über ihr langes Leben und ihren anstehenden Geburtstag.

Betty White wird 100 Jahre alt: "Es ist wunderbar"

"Ich bin so glücklich, in diesem Alter bei so guter Gesundheit zu sein und mich so gut zu fühlen", sagte die erfahrene Schauspielerin im exklusiven Interview mit People.