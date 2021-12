Sandra Bullock: Posttraumatische Belastungsstörung

US-Schauspielerin Sandra Bullock hat nun bekannt gegeben, dass sie seit dem Einbruch in ihr Haus, welcher sich 2014 ereignet hat, an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung leidet. In einer Episode von Jada Pinkett Smiths Sendung "Red Table Talk" erinnerte sich die 57-Jährige an den Vorfall, der sie damals in Angst und Schrecken versetzt hat.

Sandra Bullock über traumatischen Einbruch in ihre Villa

"Ich sitze im Schrank und sage: 'Das endet nicht gut'", schilderte Bullock jenen Moment, in dem sie entdeckte, dass ein unbewaffneter Eindringling in ihre Villa in Bel Air eingebrochen war.

Die Schauspielerin gab zu, die Tatsache, dass sie die Krimiserien "48 Hours" und "Dateline" gesehen hatte, habe ihre Ängste verstärkt. Sie sei froh, dass ihr Sohn Louis, den sie 2010 adoptiert hatte, in der Nacht des Einbruchs nicht im Haus war. Dies war ein glücklicher Zufall. "Es war die eine Nacht, in der unser Kindermädchen sagte: 'Lass mich ihn einfach in meine Wohnung bringen, [...], weil du spät heimkommen wirst'", erinnerte sich Bullock an ihr Gespräch mit der Nanny.