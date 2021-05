Wildes Gerücht um Sandra Bullock und Keanu Reeves

Wenn Schauspieler gemeinsame Dreharbeiten absolvieren, werden ihnen oftmals Affären am Set angedichtet. Keanu Reeves und Sandra Bullock standen zwar schon lange nicht mehr gemeinsam vor der Kamera. Dennoch soll Bullocks Freund, Fotograf Bryan Randall, einem Klatschmagazin zufolge ihre Freundschaft ein Dorn im Auge sein.

Bullock und Reeves schwärmten für einander

Bullock und Reeves spielten zusammen in "Speed" und "Das Haus am See". Privat waren die beiden aber nie ein Paar - auch wenn Bullock einmal gegenüber Ellen DeGeneres enthüllte, dass sie verschossen in Reeves war, als sie 1994 gemeinsam den Action-Streifen "Speed" drehten. "Er war so attraktiv", flötete sie 2018 gegenüber der US-Moderatorin. Aber sie hätten einander nie gedatet - was wohl der Grund dafür sei, dass ihre Freundschaft schon so lange währt. 2019 sorgte Bullocks ehemaliger Co-Star dann für eine Überraschung, als er verriet, dass auch er damals für seine Kollegin schwärmte.