Das erfreulichste Keanu Reeves-Gerücht seit Jahren?

Ende der Neunzigerjahre schien das Glück endlich auf Reeves' Seite zu sein. Damals verliebte er sich in die Schauspielerin Jennifer Syme. Die beiden lernten einander 1998 auf einer Party seiner Rockband "Dogstar" kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, erzählte Reeves später. Nach nur einem Jahr Beziehung wurde Syme schwanger. Ihre ungeborene Tochter verlor sie jedoch wenige Wochen vor der Geburt. An Heiligabend 1999 musste Syme die gemeinsame Tochter Ava Archer Syme-Reeves tot zur Welt bringen.

Zwei Monate später trennte sich das Paar, blieb aber weiter in engem Kontakt. Nur zwei Jahre später musste Reeves den nächsten tragischen Verlust verkraften, als Syme alkoholisiert nach einer Party mit ihrem Auto in parkende Fahrzeuge krachte und noch am Unfallort verstarb. Seine Trauer verarbeitete der Hollywoodstar in dem Film "John Wick". Der gleichnamige Held hat den Verlust seiner Ehefrau zu verarbeiten.