Bette Midler: "Ich will endlich Oma werden"

In Filmen und auf der Bühne hat Sängerin und Schauspielerin Bette Midler schon alle möglichen Frauentypen verkörpert. Im echten Leben sehnt sie sich nun nach einer ganz besonderen Rolle, wie sie der deutschen Bild verriet. „Ja, ich bin leider noch immer keine Großmutter. Ich warte auf meine Tochter (Sophie von Haselberg - Anm.), dass sie mich endlich zur Oma macht. Ich kann es kaum abwarten, wenn ich ehrlich bin. Ich nerve sie schon seit einigen Jahren.“

Und wie kann man sich Bette Midler als Omi vorstellen? "Ich möchte so ein bisschen wie die klassische Oma sein. Eine, die ihre Enkel verwöhnt und hoffentlich ein bisschen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder nehmen kann."

An der Erziehung der heutigen Kinder hat sie nämlich so einiges auszusetzen: „Die Kinder von heute sind total programmiert und verplant. Früher, als ich meine Tochter großgezogen habe, war das anders. Da haben wir die Wohnungstür aufgemacht, und die Kids haben den ganzen Tag draußen gespielt. Das ist heute ganz anders. Und Kinder heute – zumindest in den USA – dürfen nur mit Kindern spielen, die die Eltern gut kennen. Es ist teilweise echt albern.“

Und dennoch sieht sie auch den Vorteil einer Großmutter gegenüber einer Mutter: "Das Schöne am Oma-Dasein ist, dass du die Kinder am Ende des Tages an die Mutter zurückgeben kannst.“