Bette Midler schreibt beleidigendes Gedicht über Melania Trump

Die Anhänger der Trumps reagieren entsetzt und mit einem Shitstorm: Schauspielerin Bette Midler hat ohne ersichtlichen Anlass ein Gedicht auf Twitter veröffentlicht, das sexuelle Handlungen zwischen Melania und Donald Trump andeutet.

Der Text des Comdey-Stars ist aus der Sicht von Melania verfasst: "A poem from Melania: Each day I'm filled with the hope. That #Donald won't be such a Dope. So I get on my knees. And say vip it out plise. As I reach for my new microscope."