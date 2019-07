Anna Wintour: Gehässige Reaktion auf Frage nach Melania Trumps Stil

"Ich finde, Michelle Obama war wirklich unglaublich. Bei jeder Wahl, die sie in ihrer Kleidung traf. Sie hat junge amerikanische Designer aus aller Welt unterstützt. Sie war die beste Repräsentantin, die dieses Land hätte haben können - in vielerlei Hinsicht, nicht nur, was Mode betrifft", sagte die 69-Jährige.

Als die Interviewerin nochmals nachhackte und fragte, was sie denn nun über den Look der aktuellen First Lady denke, entgegnete diese nur: "Für mich ist Michelle Obama ein Beispiel, das ich bewundere."

In den sozialen Medien wird Anna Wintour für ihre Aussagen gefeiert. "Meine Laune ist heute die von Anna Wintour, die die Existenz von Melania Trump als FLOTUS nicht anerkennt", schrieb eine Frau und postete dazu ein GIF, das eine Szene aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" zeigt.