Donald Trump: "Im Dampfwalzen-Modus"

Eine Anekdote, die für das Stelldichein der Staats- und Regierungschefs von Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Amerika und den Top-Vertretern der EU am Wochenende in Biarritz nichts Gutes verheißt. „Hybris und Querschüsse ist man von Trump gewohnt“, sagt ein alt gedienter EU-Diplomat in Washington zum KURIER, „aber was sich zurzeit abspielt, sprengt die bekannten Dimensionen.“