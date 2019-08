Jüdische Gruppen kritisieren Trumps Vorwurf der "Illoyalität"

Kritik an Schweigen Netanjahus

In Israel kam Kritik von Oppositionspolitikern. Der jüdische Parlamentsabgeordnete Ofir Cassif von der Vereinigten Arabischen Liste schrieb auf Twitter: "In einer normalen Welt würde ein Präsident, der so über die Juden in seinem Land spricht, vom israelischen Ministerpräsidenten aufs Schärfste verurteilt." Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bleibe dagegen selbst im Angesicht von Antisemitismus stumm.

Tamar Sandberg, Abgeordnete der linken Merez-Partei, schrieb auf Twitter, die Loyalität von Juden werde schon seit Generationen angezweifelt. "Heute vereint es das antiliberale Bündnis von Netanjahu, Trump und anderen Spitzenpolitikern."

Trump freut sich über Lob

Trump selbst freute sich über das Lob eines für Verschwörungstheorien bekannten Radiomoderators. Donald Trump sei "der beste Präsident für Juden", der "König von Israel" oder gar "die zweite Wiederkehr Gottes", pries ihn Moderator Wayne Allyn Root. Trump verbreitete das Lob am Mittwoch ausführlich in drei Tweets und bedankte sich bei Root für die "sehr netten Worte".