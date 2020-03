Bette Midler: Vor dieser Frau hat Donald Trump Angst

Die beste Nachricht der vergangenen Wochen? Die „First Wives Club“-Reunion von Bette Midler, Goldie Hawn & Diane Keaton in der Komödie „Family Jewels“ (Familienschmuck).

Derzeit noch in Vorproduktion, soll der Film Mitte 2021 in die Kinos kommen. Bis dahin ist Bette Midlers Terminkalender sehr voll: sie hat eine Nebenrolle in der Netflix-Serie „The Politician“, ist die Stimme der Grandma in der animierten Version der „Addams Family“ – und dann wäre da noch eine viel diskutierte Rückkehr zum Broadway, um noch einmal die Titelrolle in „Hello, Dolly!“ zu übernehmen. 74 ist kein Alter – niemand beweist das besser als die unverwüstliche Bette, deren Tweets über Donald Trump ein Renner sind.

KURIER: Sie lassen keine Gelegenheit aus, den US-Präsidenten auf Twitter zu veräppeln – er hat Sie geblockt!

Bette Midler: Ja, und er ist zu dämlich zu kapieren, dass jeder seine Tweets sieht, weil sie von so vielen anderen kopiert werden. Ich versuche ja, optimistisch zu sein, was die Zukunft betrifft, aber das ist sehr schwierig. Nur bleibt mir nichts anderes übrig, sonst würde ich’s am Morgen nicht mehr aus dem Bett schaffen.