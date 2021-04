"Bester Hauptdarsteller" Anthony Hopkins verschlief seinen Oscar-Gewinn

Anthony Hopkins sorgte für eine waschechte Überraschung bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Der 83-jährige gebürtige Brite wurde für seine Leistung als demenzkranker Mann in Florian Zellers Werk "The Father" als Bester Hauptdarsteller geehrt und ist damit der älteste ausgezeichnete Darsteller in der Geschichte der Oscars.