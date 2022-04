Ben Affleck auf Dating-App: Reality-Star enthüllt Details über gemeinsamen Flirt

In der Reality-Show "Selling Sunset" wurde Hernans Flirt mit Affleck thematisiert - was für Schlagzeilen sorgte. In der neuen Staffel der erfolgreichen Luxusimmobilienmakler-Show auf Netflix deutet Hernan kryptisch an, der Schauspieler "hat vielleicht oder vielleicht auch nicht" ein Paar Mal gebeten, mit ihr einen Kaffee zu trinken. Gegenüber ihrer Kollegin Chrishell Stause behauptet sie, Affleck habe sie kontaktiert. Seine Eingangsfloskel habe etwas mit ihrer Heimatstadt Boston gehabt. Stause durchsucht dann kichernd Hernans Telefon und liest die Nachrichten, die Affleck ihr geschickt haben und in denen er sie angeblich um ein Date gebeten haben soll, was Hernan jedoch ablehnte.

"Du hättest Bennifer vereiteln können", witzelte Stause. "Er war auf der Jagd!"

Emma Hernan: Es war "das kleinste, unschuldige kleine Ding"

Nun gab Hernan erstmals Details über ihren Kontakt mit Affleck über die Dating-App preis. "Es ist nicht vor Kurzem passiert", stellte die 30-jährige Immobilienmaklerin gegenüber E! News am Montag klar. Zudem sei zwischen ihr und dem Schauspieler damals auch nicht wirklich etwas gelaufen - entgegen gegenteiliger Gerüchte.

"Das war 2019", erinnerte sich der Reality-Star. Ihr "Flirt" mit Affleck sei "buchstäblich das kleinste, unschuldige kleine Ding" gewesen. Die Sache sei "unverhältnismäßig explodiert."