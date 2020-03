Belästigungsvorwürfe: Kevin Spacey sprach über Identitätskrise

Zwei Jahre nach Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen gegen ihn hat der Schauspieler Kevin Spacey sich erstmals ausführlich dazu geäußert, wie er diese Zeit damals erlebte. "Meine Welt hat sich im Herbst 2017 komplett verändert", sagte er am Sonntag bei einem digitalen Treffen des Münchner Gründerfestivals "Bits & Pretzels".

"Mein Job, viele meiner Beziehungen, mein Ansehen in meiner eigenen Industrie - all das war innerhalb von Stunden weg." Das habe bei ihm zu einer Identitätskrise geführt. "Ich war so damit beschäftigt, mich über das zu identifizieren, was ich tat oder zu tun versuchte, dass ich, als das alles vorbei war, keine Ahnung hatte, was ich als nächstes tun sollte", sagte Spacey. "Als meine Karriere zu einem schleifenden, quietschenden Ende kam" habe er sich zum ersten Mal fragen müssen: "Wer bin ich?"