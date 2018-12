Kevin Spacey: 18-Jähriger filmte vermeintlichen Übergriff

Der damals 18-Jährige wirft US-Schauspieler Kevin Spacey vor, ihm in einem Restaurant in die Hose gegriffen zu haben. Den Übergriff hat der junge Mann teilweise gefilmt. Das geht aus der Klageschrift hervor, welche die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.

Demnach schickte der junge Mann seiner Freundin über den Online-Dienst Snapchat Nachrichten und ein Video aus dem Restaurant "Club Car" in Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts.

Kevin Spacey: Sexueller Übergriff gefilmt

Der in der Klageschrift William Little genannte junge Mann wirft Oscar-Gewinner Spacey vor, ihm 2016 in dem Restaurant in die Hose gegriffen zu haben, nachdem beide gemeinsam Bier und Whiskey getrunken hatten. Der junge Mann, der sich Spacey gegenüber fälschlicherweise als 23-Jähriger ausgab, tauschte an dem Abend offenbar Nachrichten mit seiner Freundin aus. Weil diese ihm nicht glaubte, schickte er ihr ein Snapchat-Video.