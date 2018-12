Kevin Spacey: "Ihr würdet nicht ohne Fakten voreilig urteilen, oder?"

Der nach Übergriffsvorwürfen abgetauchte und in Ungnade gefallene Schauspieler Kevin Spacey hat am Heiligen Abend erstmals seit den Vorwürfen ein Video auf Youtube gepostet, in dem er in der Rolle des Frank Undewrwood (" House of Cards") augenscheinlich die gegen ihn gerichteten Vorwürfe adressiert. "Ihr würdet nicht ohne Fakten voreilig urteilen, oder? Oder habt ihr?", sagt Spacey. Er fühle sich trotz der "Amtsenthebung ohne Verfahren" und "meines Todes" überraschend gut, sagt er in dem Video, das "Let me be frank" heißt - was sowohl "Lasst mich ehrlich sein" als auch "Lasst mich Frank ( Underwood, Anm.) sein" bedeuten kann-.

"Bald genug werdet ihr die ganze Wahrheit wissen", heißt es weiter.