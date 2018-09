US-Star Robin Wright: Kevin Spacey hat zweite Chance verdient

Staffel sechs ohne Spacey

Spacey wurde im vergangenen Jahr von mehr als zehn Männern der sexuellen Belästigung beschuldigt, unter ihnen Schauspieler Anthony Rapp („Star Trek Discovery“) und der Sohn von Richard Dreyfuss („Der weiße Hai“), Harry. Netflix trennte sich daraufhin komplett von Spacey und beendete die Dreharbeiten der sechsten Staffel ohne den ehemaligen Hauptdarsteller. Wright, die in „House of Cards“ Spaceys Frau spielt, unterstützt die Entscheidung, die Serie fertigzustellen: „House of Cards ist nicht schmutzig. Ich dachte, wir sollten es zu Ende bringen.“

Die acht Folgen der sechsten Staffel sind in den USA ab 2. November abzurufen, österreichische Fans werden etwa ein halbes Jahr länger warten müssen.

Bianca Rose