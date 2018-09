Wegen Verjährung: Kevin Spacey muss nicht vor Gericht

Scheint, als wäre Oscarpreisträger Kevin Spacey (59) noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Der einst so begehrte Schauspieler ist seit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung vom Oktober 2017 tief gefallen.

Aufstieg und Fall

Denn man bedenke: dieser Mann hat nicht nur bereits zwei Oscars in der Tasche, er war auch künstlerischer Leiter am Londoner Old Vic Theater, speiste schon vor seinem Erfolg mit "House of Cards" mit Staatsoberhäuptern und erhielt von Prince Charles den Ritterorden. Bis zu seinem gar nicht so ritterlichen Fall.