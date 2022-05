Beauty-Eingriffe? Fans schockiert über Zac Efrons neues Aussehen

Durch seinen letzten Auftritt in Jimmy Kimmels Sendung wurde das Thema wieder angeheizt. Unter dem YouTube-Clip seines Besuchs gehen die Kommentare zum Aussehen des 34-Jährigen ins Endlose. "Diese Operation in seinem Gesicht lässt ihn etwas seltsam aussehen, aber er ist immer noch großartig", schreibt ein Fan. Auch ein anderer Nutzer sieht eine Veränderung: "Was um alles in der Welt hat er mit seinem Gesicht gemacht... er war so hübsch." Eine andere Person war ähnlicher Meinung: "Das sind eine Menge Schönheitsoperationen und Filler, sein neues Gesicht ist schockierend."

Ein YouTube-User hat eine andere Erklärung für Efrons verändertes Gesicht: "Er sieht immer noch sehr gut aus, so ein toller Kerl. Das Gesicht meines Freundes hat sich in diesem Alter auch verändert, weißt du, das ist Teil des Alterns. Mein Gesicht sieht auch anders aus als in meinen Zwanzigern..." Manche zeigen sich wiederum eifersüchtig über den neuen Look des "The Greatest Showman"-Darstellers: "Ich hasse es, dass er jedes Mal, wenn er ins Fernsehen kommt, besser aussieht. Ich bin eifersüchtig haha."